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Dokunma duygusuna sahip üç boyutlu elektronik deri üretildi

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İnsan dokunuşunu taklit eden üç boyutlu deri icat edildi. Buluşun tıp alanında önemli faydalar sağlaması bekleniyor.
Dokunma duygusuna sahip üç boyutlu elektronik deri üretildi

İnsan derisindeki reseptörler, dokunulan yerdeki kuvveti ve gerilimi algılama becerisine sahip. Bu doğal mekanizmadan esinlenen araştırmacılar insan cildinin üç katmanı olan epidermis, dermis ve hipodermise sahip bir elektronik deri geliştirdi.

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacıların bu icadının, algılama becerisiyle türünün ilk örneği olduğu söyleniyor. Science adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmaya göre deri, yüzeydeki basınç, sürtünme ve gerilmeyi aynı anda çözümleyerek algılayabiliyor.

Araştırmacılar yara bandı gibi parmağa takılabilen bu derinin üç boyutlu yapısında, dış uyaranları algılayabilen çok sayıda reseptör olduğunu söylüyor.

Sensörlerin topladığı sinyaller bir dizi iletim ve ayıklama işleminden geçtikten sonra derin öğrenme algoritmalarıyla birleştiriliyor. Elektronik deri bu sayede nesnelerin sertliğini ve şeklini doğru bir şekilde saptıyor.

Çalışmanın sorumlu yazarı Zhang Yihui, "Bir işaret parmağının ucuna yakın boyuttaki bir elektronik deri parçası, her biri 200'le 300 mikrometre arasında değişen 240 metal sensörle donatıldı" diye açıklıyor.

Yeni teknolojinin insansı robotlardan biyomedikal teşhise kadar çeşitli alanlara katkı sağlaması bekleniyor.

Zhang "Elektronik deri, tıp alanında kullanılan robotların parmak uçlarına takılarak erken aşamalarda isabetli teşhis ve müdahaleler yapma potansiyeli taşıyor" diyor.

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