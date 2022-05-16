Dolar 15,55 liradan, Sterlin 19,03 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada, saat 09.00 itibarıyla 15,45 liradan alınan dolar 15,55 liradan satılıyor. 16,05 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,16 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 18,90 liradan alınıp, 19,03 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, saat 09.00 itibarıyla 15,45 liradan alınan dolar 15,55 liradan satılıyor. 16,05 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,16 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 18,90 liradan alınıp, 19,03 liradan satılıyor.
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