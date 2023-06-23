Dolar ve Euro’da yeni rekor

Dünkü faiz kararı sonrasında döviz kurlarında başlayan artış bugün de devam ediyor. Dolar 25,73 lirayı görürken, Euro 28 liraya dayandı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz kararı sonrasında döviz kurlarında başlayan sert artış, bugün de devam ediyor.

Dünkü faiz kararı öncesinde 23,49’a kadar gerileyen dolar/TL, bugün 25,73’le rekor tazeledi.

Euro/TL de bugün 27,99 ile tarihi zirvesini yeniledi.

TCMB, politika faizini dün yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çekmişti. 27 aylık aranın ardından gelen yüksek faiz artışı, piyasa beklentilerinin çok altında kalmıştı.

TCMB, artışların kademeli olarak devam edeceği mesajını verse de kararı “hayal kırıklığı” olarak yorumlayanlar da vardı.

KUR ARTIŞI SEÇİM SONRASI HIZLANDI

Seçimler öncesinde TCMB rezervleri tüketilerek ve yabancı ülkelerden borçlanılarak yatay seviyeye yakın tutulan döviz kurları, seçim sonrasında hızla arttı.

Sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs’taki seçim öncesinde 19,60 TL’yi görmüş, 28 Mayıs’taki ikinci tur öncesinde ise 19,98 seviyesi görülmüştü.

Seçimlerin ardından dolarda yaklaşık 5,5 TL’lik artış oldu. Sene başından bu yana olan artış ise 7 TL’ye yaklaştı. Dolar kurundaki oransal artış ise, seçimlerin ikinci turu sonrasındaki dönem için yüzde 27’yi, yılbaşından bu yana ise yüzde 35’i aştı.

Kurdaki artışın, yüzde 40’a gerileyen resmi tüketici enflasyonunda tekrar yükselişe neden olması bekleniyor.

İHRACATÇI VE YABANCILAR KUR ARTIŞI İSTİYOR

Seçim öncesinde döviz kurlarının yatay seyretmesine ve kurdaki artışın enflasyonun gerisinde kalmasına, ihracatçılar tepki gösteriyordu.

TL’nin reel olarak değerlenmesinin rekabet güçlerinin azalmasına neden olduğunu öne süren ihracatçılar, dolar kurunun 25-26 lira seviyelerine çekilmesini istiyorlardı.

Yabancı fonlar da cari açığın azaltılması ve Türkiye ekonomisindeki ödemeler dengesi krizi riskinin savuşturulması için kurda artış olması gerektiğini söylüyordu. Yabancı fonlar, kur artışı olunca dolar bazında değerlemelerin düşmesiyle Türkiye’ye giriş yapmayı planlıyordu.

ERKAN İLE BANKA GENEL MÜDÜRLERİ BULUŞUYOR

Bugün TCMB Başkanı Gaye Erkan’ın İstanbul’da banka genel müdürleri ile yapacağı görüşmede vereceği mesajlar takip edilecek.

Bankalar, dövizden TL’ye dönüşüm hedefleri ve kredi faizlerinde sınırlama gibi TCMB düzenlemelerinin kaldırılmasını istiyor.

Dünkü TCMB faiz kararı açıklamasında konuya ilişkin “Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır” ifadeleri yer almıştı.

Piyasalar kamu kontrollü bir yapıdan serbest piyasa koşullarına doğru geçiş beklerken, bu geçişin en önemli adımlarından biri de dünkü TCMB faiz kararı idi. Ancak faiz artışlarının tek seferde değil zamana yayılarak yapılacağı mesajları sonrası dolar/TL’de sert yükseldi.

Döviz piyasasında arz ve talebin kamu kuruluşları ve düzenlemeleri ile kontrol altında tutulduğu yapının devam etmesine rağmen işlemciler TL’nin değerinin artık rezervler ile savunulmadığına dikkat çekiyorlar. Bu nedenle ay başında tarihi dip seviyeye gerileyen TCMB net uluslararası rezervleri son iki haftada toparlanarak 16 Haziran itibarıyla tekrar artıya geçti. TCMB’nin toplam rezervleri de geçen hafta 3 milyar dolar arttı.