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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Dolar/TL yeniden 14'ün üzerinde

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Dolar/TL geçen hafta 14,60 seviyesine kadar tırmandıktan sonra cuma gününü 13,78 civarında kapatmıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar kuru, yeniden 14'ün üzerine tırmandı.
Dolar/TL yeniden 14'ün üzerinde

Dolar/TL , Rusya’nın Swift sisteminden çıkarılacağına dair haberler sonrasında yeniden 14 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel piyasalarda doların kuvvetlenmesi de dolar kurundaki yükselişte etkili oldu.

Dolar/TL geçen hafta 13,78 seviyesine kadar geriledikten sonra yeni haftaya yüzde 2’den fazla yükselerek 14,10 civarında başladı. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı peformansını ölçen Bloomberg Dolat Spot Endeksi de pazartesi günü yüzde 0,6 yükseliş kaydetti.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 581 baz puan seviyesinde bulunurken 2 yıllık tahvil faizi yüzde 22,87 civarında seyrediyor. Türk lirası Londra gecelik faizi ise yüzde 152 civarında bulunuyor.

 

Ruble offshore işlemlerde çakıldı

Hafta sonu Batılı ülkelerin Rusya'yı swift sisteminden çıkarma kararı alması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi.

Bloomberg'in verilerine göre Rus rublesi dolar karşısında 117.81 seviyesini test etti. Moskova Borsası yabancı para cinsi repo piyasasının askıya alınacağını duyurdu. Borsada döviz ve para piyasası işlemleri olağan başlangıç saatinden 3 saat geç açılacak.

Bunun yanında Rusya Merkez Bankası, aracı kurumlara yabancı tüzel kişilerin ve bireylerin Rus menkul kıymetlerini satmasına engel getirmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

Rusya'ya yönelik swift yaptırımına iki ülke daha katılıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın uluslararası ödemeler ağına erişimini bloke edeceğini söyledi.

Japonya'nın katılımıyla G-7 ülkelerinin tamamı Rusya'ya karşı swift yasağına katılmış oldu.

Başbakan Kishida Japonya'nın Rusya'ya karşı başka yaptırımlar da planladığını ve Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık olağanüstü insani yardım gönderdiklerini belirtti.

Japonya'nın yanında Güney Kore de Rusya'ya karşı swift yaptırımı adımı attı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrolleri ile birlikte swift yaptırımının da devreye alınacağını belirtti.

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