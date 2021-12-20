Döviz Bugün Güne Nasıl Başladı?

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlemlerinde rekor tazeledi. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimleri konusunda "Benden başka bir şey beklemeyin" açıklaması yapmıştı.

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlemlerinde rekor tazeledi. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimleri konusunda "Benden başka bir şey beklemeyin" açıklaması yapmıştı.

Dolar/TL kuru yeni haftaya rekorla başladı. Kur ilk işlemlerde günlük yüzde 7'i aşan yükselişle 17,62'nin üzerini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu farklı platformlarda yaptığı açıklamalarında faiz karşıtı söylemine devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam para politikalarından finansal piyasalardaki kontrollü kambiyo rejimi ve olağanüstü hal iddialarına çok sayıda başlık hakkında açıklamalarda bulundu. Faiz indirimleri konusunda “Benden başka bir şey beklemeyin” diyen Erdoğan, “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğini” vurguladı.

“Kontrollü kambiyo rejimi gibi zırvalıkları gündeme getirenleri de asla masum görmüyoruz. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir. Döviz kurundaki istikrarı bu tür zırva yöntemlerle değil, piyasanın kendi işleyişi içinde sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Cuma gününden beri bir dedikodudur almış başını gidiyor. Pazartesi gününden itibaren ciddi manada finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış. Bunu ancak ihanet içinde olanlar söyler. Biz nasıl ayakta dimdik duracağız demiyor, pazartesiden itibaren bu tür sıkıntılar olacağından bahsediyor. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil. Biz dimdik ayaktayız” dedi.

“Türkiye’nin ekonomide OHAL’e ihtiyacı olabileceğinin değerlendirilmesi akıl karışıklığının ötesinde büyük bir yanlıştır” diyen Erdoğan, “Hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikası kur tarafındaki konjonktürel dalgalanmalar dışında tamamen belirlediğimiz doğrultuda ilerlemektedir” ifadelerini kullandı. Erdoğan “Dün millet olarak kendi canımız pahasına ülkemizin istiklalini, istikbalini korumuştuk; bugün de paramızla, malımızla aynı fedakarlığı yapacağız” diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

Nebati'den faiz yorumu

Hafta sonu piyasa aktörlerinin izlediği bir diğer gelişme Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin banka yöneticileriyle yaptığı toplantı oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin banka genel müdürlerine, "Faiz artırımı tartışmaya kapalı. Bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım" dediği toplantıda, serbest piyasa prensiplerinden asla vazgeçilmeyeceği, sermaye kontrolü imasında bulunan yazı ve kesimlerin ise suç işlediğini söylediği belirtildi.

Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre, banka genel müdürleri sistemin gelecekteki sonuçlarına ilişkin kaygılarını dile getirdiği, katılım bankası yöneticilerinin de "enflasyon kadar faiz verilmesini" önerdikleri belirtildi

Geçen hafta rekor seviyeye ulaşmıştı

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kurda yukarı yönlü bir hareket izlenmiş ve 17,14 ile rekor seviye kaydedilmişti. Rekor seviyenin ardından TCMB'nin beşinci müdahalesi gerçekleşmiş ve kur haftayı 16,40 seviyelerinden kapatmıştı.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar son müdahalenin yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylemişti.