Döviz güne nasıl başladı? (13 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

TC Merkez Bankası'nın politika faizinini yüzde 12'ye çekmesi sonrası dolar/TL geriledi.



Bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar indirim kararının ardından kademeli olarak 5,78'e indi.

ABD Başkanı Trump'ın Çin'le büyük bir anlaşmaya yaklaştıklarını açıklaması sonrası kur 5,76 seviyesine kadar gevşedi.

Kur bugün 5,77 seviyesinde işlem görüyor.

İNGİLTERE "BREXIT" DEDİ (JOHNSON TEK BAŞINA İKTİDAR)

İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığının anlaşılmasının ardından sterlin/dolar paritesi, yüzde 2,25 değer kazanarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,3515'e çıktı. euro/dolar paritesi de yüzde 0,4 artışla 1,1170'ten işlem görüyor.



Euro/TL ise 6,43 civarında hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,81'in direnç konumuna geldiğini dile getirdi.