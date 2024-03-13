Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.2000
|32.5500
|EUR
|35.1500
|35.6000
|GBP
|41.2500
|41.7000
|AUD
|18.9000
|21.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|12-03-2024 16:25:48
13-03-2024 08:32:41
Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.2000
|32.5500
|EUR
|35.1500
|35.6000
|GBP
|41.2500
|41.7000
|AUD
|18.9000
|21.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|12-03-2024 16:25:48
13-03-2024 08:32:41
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