Döviz güne nasıl başladı?

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KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
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 AUD18.900021.1000
Son Güncelleme
Son Okuma		12-03-2024 16:25:48
13-03-2024 08:32:41
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