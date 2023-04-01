Döviz Haftayı Nasıl Kapattı

Haftanın son işlem günü piyasa kapanış verilerine göre döviz alış-satış fiyatlarında son durum.
1 Nisan 2023’ün akşam saatlerinde dolar günü 19.18 lira, euro/TL 20.89 liradan, sterlin ise 23.78 liradan işlemi kapattı.
Haftanın son işlem günü piyasa kapanış verilerine göre döviz alış-satış fiyatlarında son durum.
1 Nisan 2023’ün akşam saatlerinde dolar günü 19.18 lira, euro/TL 20.89 liradan, sterlin ise 23.78 liradan işlemi kapattı.
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