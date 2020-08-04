Döviz Kurları ( 4 Ağustos 2020 )

ankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
4 Ağustos 2020 sabah saatlerinde dolar güne 6,9761 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 8,2333 liradan,
Sterlin ise 9,1315 liradan işlem görüyor.
ankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
4 Ağustos 2020 sabah saatlerinde dolar güne 6,9761 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 8,2333 liradan,
Sterlin ise 9,1315 liradan işlem görüyor.
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