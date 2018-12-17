DP, Lute mekik diplomasisine başladı!

BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Sayın Jane Holl Lute’un bir “mekik diplomasisi” başlatmak üzere olduğunu gözlemlemekteyiz.

BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da çöken ‘Kıbrıs Konferansı’yla ilgili olarak istişarelerde bulunmak üzere geçici olarak görevlendirmiş olduğu Sayın Lute, yeni bir müzakere süreci başlatmak adına tarafların uyması gereken yeni bir “Terms of Reference” yani Çalışma Şartnamesi/Görev Tanımı çalışması başlatmıştır.

Önce Anastasiadis arkasından Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşen Lute, belli ki adada kalıp görüşmelere devam etmeyi planlamaktadır. Fiili olarak bir mekik diplomasisi başlamıştır.

Sayın Lute’un almış olduğu geçici istişare görevi tanımının kanımızca sınırları dışındaki bu girişimi yakından takip etmeye çalışmaktayız.

Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen şirketlerinden birinin GKRY ile işbirliği halinde, Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını hiçe sayarak başlatmış oldukları hidrokarbon çalışmalarında yer aldığı;

Amerika Birleşik Devletlerinin bu çalışmalara ilk kez bu kadar açık destek verici beyanları ortadayken, Sayın Lute’un Amerikan Ordusunda ve Dışişlerinde görev yapmış bir Amerikan vatandaşı olduğunun bilinciyle de hareket etmek, halkımızı bilgilendirmek durumundayız.

Bizleri bir yanda ne zaman sonuçlanacağı belli olmayan bir başka süreç ve/veya GKRY’inin pervasızca ve bölge barışını tehdit edici hidrokarbon çalışmalarını izlemek seçenekleri ile karşı karşıya getirmek, bilinçlice tasarlanan bir süreçse, bunun riskli bir strateji olduğuna işaret etmek isteriz.

Anastasiadis ateşle oynamaktadır. Adamız etrafındaki hidrokarbonlar Kıbrıs’ta çözümün tetikleyicisi olmalıyken, şu an maalesef daha büyük maceralara fitil olmaktadır.

Mekik diplomasisine başlamak üzere olan Sayın Lute’a çağrımız çok nettir: “Kıbrıs Türkünün boşa harcayacak zamanı kalmamıştır.”

Crans Montana’da çöken sadece Konferans değil, federal çözümün ta kendisiydi. Şimdi artık parça parça uygulanabilir çözüm modellerini konuşmamız gerekmektedir.