DP'den Lefke'de HP adayına destek

24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlere doğru adaylar da netleşmeye devam ediyor.

Hükümet ortağı DP Lefke'de mevcut Belediye Başkanı CTP'li Aziz Kaya yerine HP'nin aday olarak gösterdiği Fehmi Çamlıköylü'yü destekleyecek.

Kararı Serdar Denktaş açıkladı

İşte o açıklama;

Lefke ilçesi örgütlerimizle , ülkemizin hem eğitim hem de turizm alanında çok büyük potansiyeli olan bu şehrimizin Belediye Başkanlığı için yaptığımız istişareler sonrasinda birbirinden değerli Başkan adayları arasından HP adayı Sn Fehmi Çamlıköylü’ye destek çağırısı yapma kararı almış bulunuyoruz. Halkımız için hayırlı olmasını dilerim.