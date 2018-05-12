  • BIST 101.852
  • Altın 182,930
  • Dolar 4,2953
  • Euro 5,1310
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

DP'den Lefke'de HP adayına destek

» »
DP Lefke'de HP adayına destek verme kararı aldı
DP'den Lefke'de HP adayına destek

24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlere doğru adaylar da netleşmeye devam ediyor.

Hükümet ortağı DP Lefke'de mevcut Belediye Başkanı CTP'li Aziz Kaya yerine HP'nin aday olarak gösterdiği Fehmi Çamlıköylü'yü destekleyecek.

Kararı Serdar Denktaş açıkladı

İşte o açıklama;

Lefke ilçesi örgütlerimizle , ülkemizin hem eğitim hem de turizm alanında çok büyük potansiyeli olan bu şehrimizin Belediye Başkanlığı için yaptığımız istişareler sonrasinda birbirinden değerli Başkan adayları arasından HP adayı Sn Fehmi Çamlıköylü’ye destek çağırısı yapma kararı almış bulunuyoruz. Halkımız için hayırlı olmasını dilerim.

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yerel seçime doğru... Lefkoşa'da kim önde? Taner Ulutaş değerlendirdi...10 Mayıs 2018 Perşembe 20:54
  • CTP Değirmenlik’te Belediye Başkan adayı ve Meclis Üyesi adaylarını tanıttı10 Mayıs 2018 Perşembe 17:50
  • İşte CTP'nin Değirmenlik Belediye Meclis üyeleri10 Mayıs 2018 Perşembe 16:59
  • Eroğlu: Desteğim Hasan Sertoğlu'na10 Mayıs 2018 Perşembe 15:01
  • İskele'de Orun aday... Resmen açıkladı10 Mayıs 2018 Perşembe 11:41
  • CTP: “Lefkoşa ile ilgili son gelişmeleri takip ediyoruz”09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:52
  • Son Dakika: Eroğlu resmen DP adayı olarak "Amiral Gemisine" talip09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:55
  • Başkan Harmancı: Lefkoşa ayağa kalkmalıydı, kalktı09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:57
  • LTB Başkanı Harmancı, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
  • Yerel seçime doğru.. Girne Belediyesi'nde hangi aday önde? Taner Ulutaş değerlendirdi...08 Mayıs 2018 Salı 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti