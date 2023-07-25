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Dr. Dizdarlı uyardı... "Yaz gribine dikkat"

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, “yaz gribine dikkat” uyarısı yaptı.
Dr. Dizdarlı uyardı... "Yaz gribine dikkat"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “yaz gribine dikkat” uyarısı yaptı.

Dr. Dizdarlı, “Sıcak havalar bastı. Mevsim normallerinden bayağı yüksek seyreden hava ısısına karşı tedbirli olmanız konusunda gerek birçok meslektaşım gerek meteoroloji dairesi gerekli uyarıları yapıyorlar. Benim uyarımsa yine mevsimsel ama çok göz ardı ettiğimiz başka bir konuda olacaktır...” dedi.

“Sıcak havalardan dolayı terliyoruz birden klimalı ortama giriyoruz ya da klimalı ortamdan açık havaya çıkıyoruz” ifadelerini kullanan Dizdarlı, şöyle devam etti:

“Bu ortamlar influenza virüslerini aktive ediyor ve yaz gribi olmamıza vesile oluyor. Bu hastalık, hafif-orta şiddette baş ağrısı, boğazda yanma, 38 derece dolaylarında ateş, halsizlik ve iştahsızlıkla seyreden, ikinci üçüncü günden sonra öksürüğü yoğunlaştıran bir tablo ile ortaya çıkıyor. Altı yedi günde geçiyor. Ancak önemsenmesi gerekiyor zira İhmal edilmesi sekonder infeksiyonlarla hatta zatürreye dahi sebep olabilir.”

Dizdarlı, “Tedavide istirahat en önemli araçtır. Antibiyotik gerekmez ancak ateş düşürücü, ağrı kesiciler, burun spreyleri kullanılmalı, bol sıvı takviyesi yapılmalıdır. Öksürük fazlaysa soğuk, bulamazsanız sıcak buhar teneffüs etmenizi de tavsiye ederim. Üç günün sonunda durum iyiye gitmiyorsa mutlaka bir hekime danışılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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