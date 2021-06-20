DSÖ, Gine'deki Ebola Salgınının Sona Erdiğini Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, şubat ayında Gine'de başlayan Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı.

Salgın boyunca 16 kişi enfekte oldu ve 12 hasta hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, daha önce Gine ve Kongo'da meydana gelen salgınlardan ders çıkararak bu salgına hızlı bir şekilde tepki verebildiklerini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı yazılı açıklamayla, "2014-2016 arasındaki salgınlardan çıkarılan dersler ve hızlı, koordineli karşılıklarla Gine salgını kontrol altına almayı ve sınırlarının dışına çıkmasını önlemeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Ebola salgını 2014-2016 arasında 11 bin 300 kişinin ölümüne sebep olmuştu.