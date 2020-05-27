DSÖ: Koronavirüs salgınının yeni merkezi Kuzey ve Güney Amerika

DSÖ'den yapılan açıklamada koronavirüs salgınının yeni merkezinin Kuzey ve Güney Amerika olduğunu açıklandı. DSÖ Amerika Direktörü Carissa Etienne konuyla ilgili “Şu an yasak ve kısıtlamaların kaldırılma zamanı değil” şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyayı etkisi altına alan ve şu ana kadar 5,6 milyon vaka tespit edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni merkezin Amerika kıtası olduğunu açıkladı.

DSÖ Amerika Kıtası Direktörü Carissa Etienne, “Şu an bu ülkelerde yasakları ya da kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil. Bizim bölgemiz Covid-19 salgınının merkez üssü haline geldi” dedi.

Video konferans şeklinde yapılan toplantıda söz alan diğer yetkililer de bölgedeki ülkelerin önünde çok zorlu haftalar olduğu da aktarıldı.

Resmi verilere göre dünya çapındaki vakaların 2,4 milyonundan fazlasının Amerika’da görüldüğü açıklanırken Covid-19’a bağlı sebeplerle ölenlerin sayısının da 143 bini geçtiği belirtildi. Etienne, Peru, Şili, El Salvador, Guatemala ve Nikaragua’daki artış hızlarına dikkat çekerek, “Güney Amerika’daki günlük vaka sayıları Avrupa ve ABD’yi geride bıraktı” ifadesini kullandı.

EKVADOR'DA DİKKAT ÇEKEN ORAN

Toplam 1,7 milyondan fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD’nin ardından gelen Brezilya’da da vaka ve ölüm sayısı hızla artarken, BBC’nin haberinde aslında nüfusa oranla en çok etkilenen ülkenin Ekvador olduğu tespit edildi.

Ekvador’da her 1 milyon insan içerisinde 182 insanın Covid-19 yüzünden öldüğü açıklanırken, Brezilya’da bu oran 116, Peru’da 115, Şili’de 42 ve Bolivya’da 22 olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri sırasıyla Kolombiya (15), Guyana (14), Arjantin (11), Uruguay (6) ve Fransız Guyanası (3) takip etti.