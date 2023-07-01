  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Dünya Bankası’ndan doğal kaynak çağrısı

» »
Dünya Bankası, ülkelerin doğal kaynaklarını daha verimli kullanmaları halinde iklim değişikliği, ekonomik verimlilik, gıda ve su güvenliğiyle sağlık gibi küresel sorunların üstesinden gelinebileceğini kaydetti.
Dünya Bankası’ndan doğal kaynak çağrısı

Banka, ‘Doğanın Sınırları: Doğal Sermaye ile Sürdürülebilirlik, Verimlilik ve Refahı Elde Etmek’ başlıklı yeni bir rapor yayımladı.

Sputnik Türkçe’nin haberine göre raporda, iklim değişikliği, ekonomik verimlilik, gıda ve su güvenliği, sağlık gibi küresel sorunların, ülkelerin doğal kaynaklarını daha verimli kullanmaları halinde aşılabileceği, bunun çevreden ve insan refahından ödün vermeden mümkün olduğu belirtildi.

Neredeyse her ülkede doğal kaynakların kullanımı konusunda büyük verimlilik boşluklarının olduğuna dikkat çekilen raporda, bu boşlukların kapatılmasının, dünyanın acil ekonomik ve çevresel sorunlarının çoğunu ele alabileceği aktarıldı.

Raporda, arazi kullanımının tüm gelir düzeyindeki ülkelerde ve tüm bölgelerde verimsiz olduğu belirtilerek, arazinin daha verimli kullanılmasıyla hiçbir olumsuz ekonomik etki olmaksızın ek 85,6 milyar metrik ton karbondioksit eşdeğerinin tutulabileceği ifade edildi.

Bu miktarın mevcut oranlarda yaklaşık iki yıllık küresel emisyona eş değer olduğu vurgulanan raporda, bunun dünyaya, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları kritik seviyelere ulaşmadan önce dekarbonize etmek için çok ihtiyaç duyulan zamanı vereceğine dikkat çekildi.

Raporda, arazi, su ve diğer doğal kaynakların daha iyi tahsisinin ve yönetiminin, dünya genelinde tarım, otlatma ve ormancılık gelirinde yıllık yaklaşık 329 milyar dolarlık artış ve 2050 yılına kadar dünyayı beslemeye yetecek ek gıda üretimi sağlayabileceği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2.5 milyon Müslüman hacı oldu28 Haziran 2023 Çarşamba 12:16
  • Dev giyim firmasının kıyafetleri ‘geri dönüşüm’ yerine ‘üçüncü dünya ülkeleri’ne atılıyormuş24 Haziran 2023 Cumartesi 13:16
  • Sahte içki faciası! Ölü sayısı 13’e yükseldi21 Haziran 2023 Çarşamba 22:57
  • Anaokulu öğrencilerine bağımlılık veren şurup içirmişler21 Haziran 2023 Çarşamba 21:19
  • Himalayalar’ın yüzde 80’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya21 Haziran 2023 Çarşamba 20:51
  • Guterres’ten “tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma” çağrısı21 Haziran 2023 Çarşamba 15:58
  • Titanik enkazında kaybolan turistlerden ses geldi: Zaman daralırken umutlar artıyor21 Haziran 2023 Çarşamba 14:28
  • Meksika’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı yükseliyor21 Haziran 2023 Çarşamba 14:12
  • BM: Dünya genelinde 100 milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı21 Haziran 2023 Çarşamba 13:29
  • ABD’den iklim değişikliği adımı20 Haziran 2023 Salı 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti