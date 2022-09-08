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Dünya Bankası’ndan iklim için rekor kaynak

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Dünya Bankası, 1 Temmuz 2021’de başlayan ve 30 Haziran’da sona eren 2022 mali yılında ülkelerin iklim değişikliğini ele almasına yardımcı olmak amacıyla 31,7 milyar dolarlık rekor kaynak sağladı.
Dünya Bankası’ndan iklim için rekor kaynak

İklim finansmanına ayrılan kaynağın 2021 mali yılında 26,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği anımsatılan açıklamada, 2022 mali yılında bir önceki mali yıla kıyasla yüzde 19’luk artışın söz konusu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Dünya Bankası Grubu’nun gelişmekte olan ülkelerde iklim hareketinin en büyük çok taraflı finansörü olmaya devam ettiği vurgulandı.

İklim finansmanının grubun toplam finansmanının yüzde 36’sına ulaştığı belirtilen açıklamada, bunun Dünya Bankası Grubu’nun 2021-2025 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı’nda belirtilen finansmanın yüzde 35’inin iklim hareketinin desteklenmesine ayrılması hedefini aştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, sera gazı emisyonlarını azaltan, dayanıklılığı artıran ve özel sektörü etkinleştiren etkili ve geliştirilebilir projeler için finansman sağlanması amacıyla çözümler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

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