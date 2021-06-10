Dünya Genelinde 2 milyar 260 milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 260 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği “Ourworldindata.org” sitesine göre, Çin 824 milyon 860 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 304 milyon 750 bin ile ABD, 242 milyon 726 bin ile Hindistan, 74 milyon 810 bin ile Brezilya, 69 milyon 250 bin ile İngiltere, 57 milyon 890 bin ile Almanya, 40 milyon 840 bin ile Fransa, 39 milyon 890 bin ile İtalya, 35 milyon 170 bin ile Meksika, 32 milyon 41 bin ile Türkiye, 31 milyon 610 bin ile Rusya, 31 milyon ile İspanya, 30 milyon 160 bin ile Endonezya, 27 milyon 260 bin ile Kanada, 23 milyon 240 bin ile Polonya ve 20 milyon 380 ile Japonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19’a karşı uygulanan aşı 2 milyar 260 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 138,83 olduğu Doğu Afrika’daki ada ülkesi Seyşeller oldu. Seyşeller ile 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri’nde 136,58, Malta’da 127,9, San Marino’da 127,27, İsrail’de 122,62, Bahreyn’de 109,29, Moğolistan’da 106,19, Şili’de 103,73 ve İngiltere’de 102,01 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

TC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de bugüne kadar 32 milyon 41 bin 636 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 37,93 oldu. 18 milyon 581 bin 754 kişiye ilk doz, 13 milyon 459 bin 882 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 175 milyon 216 bini aştı, 3 milyon 778 binden fazla kişi hayatını kaybetti.