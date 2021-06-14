  • BIST 1.458
  • Altın 503,852
  • Dolar 8,3979
  • Euro 10,1811
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Dünya Genelinde Yaklaşık 2 Milyar 336 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı

» »
Dünya Genelinde Yaklaşık 2 Milyar 336 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı.
Dünya Genelinde Yaklaşık 2 Milyar 336 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği “Ourworldindata.org” sitesine göre, Çin 878 milyon 523 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 308 milyon 112 bin ile ABD, 253 milyon 195 bin ile Hindistan, 76 milyon 760 bin ile Brezilya, 70 milyon 741 bin ile İngiltere, 60 milyon 105 bin ile Almanya, 43 milyon 803 bin ile Fransa, 41 milyon 813 bin ile İtalya, 36 milyon 983 bin ile Meksika, 33 milyon 530 bin ile Türkiye, 32 milyon 734 bin ile Rusya, 32 milyon 282 bin ile İspanya, 31 milyon 603 bin ile Endonezya, 28 milyon 644 bin ile Kanada, 24 milyon 45 bin ile Polonya ve 21 milyon 410 bin ile Japonya izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 139,51 olduğu Doğu Afrika’daki ada ülkesi Seyşeller oldu. Seyşeller ile 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri’nde 139,38, Malta’da 132,98, San Marino’da 128,09, İsrail’de 122,68, Bahreyn’de 110,7, Moğolistan’da 107,74, Şili’de 106,74 ve İngiltere’de 104,21 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de bugüne kadar 33 milyon 530 bin 975 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 39,64 oldu. 19 milyon 850 bin 948 kişiye ilk doz, 13 milyon 680 bin 27 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 176 milyon 482 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 812 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat14 Haziran 2021 Pazartesi 13:01
  • Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?14 Haziran 2021 Pazartesi 10:18
  • Afrika kıtasının sadece yüzde ikisi, tek doz aşılanabildi13 Haziran 2021 Pazar 14:49
  • DSÖ: Salgını bitirmek için G7 ülkelerinin vaadinden 10 kat daha fazla aşıya ihtiyaç var13 Haziran 2021 Pazar 11:03
  • Müsilaj insan sağlığını nasıl etkiliyor?12 Haziran 2021 Cumartesi 14:03
  • Beyni erken yaşlandıran 6 neden12 Haziran 2021 Cumartesi 13:32
  • Nektarin, Üzüm ve Şeftali'ye dikkat!12 Haziran 2021 Cumartesi 10:46
  • Covid aşısı: G7 liderlerine 'Aşıları paylaşın, teliften vazgeçin' çağrısı12 Haziran 2021 Cumartesi 09:11
  • G7’nin Yoksul Ülkelere 1 Milyar Doz Kovid-19 Aşısı Bağışlaması Bekleniyor11 Haziran 2021 Cuma 20:15
  • Vaka sayılarında artış... 33 vaka...11 Haziran 2021 Cuma 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti