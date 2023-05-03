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Dünya Meteoroloji Örgütü’nden El Nino uyarısı

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Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), hava durumu fenomeni El Nino'nun meydana gelmesi durumunda önümüzdeki aylarda rekor sıcaklıklar olabileceği konusunda uyardı.
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden El Nino uyarısı

WMO bugün yaptığı açıklamada küresel hava sıcaklığını yükseltmesiyle bilinen El Nino hava durumu fenomeninin, bu yılın ilerleyen aylarında etkili olabileceğini belirterek rekor derecede sıcaklıklar kaydedilme ihtimali konusunda uyardı.

WMO tarafından yapılan açıklamada, “Bu, dünyanın birçok bölgesindeki hava durumu ve iklim modelleri üzerinde uzun süredir devam eden La Nina’nın tersi etkilere sahip olacak ve muhtemelen daha yüksek küresel sıcaklıkları tetikleyecektir” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA, EL NİNO’YA HAZIRLANMALI

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, “Son üç yıldır soğutan bir La Nina’ya sahip olmamıza ve bunun küresel sıcaklık artışında geçici bir fren görevi görmesine rağmen, rekor düzeydeki en sıcak sekiz yılı daha yeni yaşadık. Bir El Nino’nun gelişimi, büyük olasılıkla küresel ısınmada yeni bir artışa yol açacak ve sıcaklık rekorları kırma olasılığını artıracak” açıklamasını yaptı.

Genel Sekreter Taalas, dünyanın El Ninoya hazırlanması gerektiğini ifade ederek aynı zamanda aşırı hava ve iklim olaylarının da tetiklenebileceğini vurguladı.

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