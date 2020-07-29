  • BIST 1.153
  • Altın 436,426
  • Dolar 6,9295
  • Euro 8,1386
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 857 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı

Dünya Sağlık Örgütü: "Covid-19 mevsimsel değil"

» »
Dünya Sağlık Örgütü: "Covid-19 mevsimsel değil"
Dünya Sağlık Örgütü: "Covid-19 mevsimsel değil"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, solunum yolunu etkileyen virüslerin genelde mevsimsel olduğu ancak yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) davranışının farklı olduğunu belirterek, "Bu, her havayı seven bir virüs ama daha çok yakın temastaki bir insandan diğerine bulaşmayı seviyor, dolayısıyla ona bu fırsatı vermememiz gerek." dedi.

En fazla vakanın görüldüğü ülkelerden ABD'nin yaz mevsiminde olduğunu, ayrıca Brezilya ve Filipinler gibi tropikal kuşaktaki ülkelerde de büyük salgın öbekleri oluştuğuna dikkati çeken Harris, "Mevsimler virüsün yayılmasını etkiyor gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

TEK BÜYÜK DALGA

Harris, sonbaharda ikinci bir dalganın gelmesini bekleyip beklemedikleri sorusuna yanıt olarak, "Şu an birinci dalgadayız. Kısmi iniş çıkışlarla seyreden bir büyük dalga bu. Yapabileceğimiz en iyi şey salgını yatay seyirde tutup, dalganın diz boyunu aşmasını önlemek. Şu anda birinci, ikinci, üçüncü dalga gibi ifadelerin bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün en çok insanların toplu halde bulunduğu yerlerde yayıldığını vurgulayan Harris, "İnsanların sosyal mesafeye uymadan bir araya gelmeleri, yakın temasta bulunduklarında tedbir almamaları yayılmaya yol açıyor. Covid-19'a karşı işe yaradığı bilinen tedbirlere uymak hayati. Bunlar, sosyal mesafeye uymak, el yıkamak, kaynağı izole etmek, iç mekanlarda gerektiğinde maske takmak ve öksürürken ağzı kapamak." dedi.

Covid-19'un büyük bir salgın olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Harris, "Bu virüs farklı davranıyor, biz onu öğrendikçe o da bizi öğreniyor, ihtiyatlı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Çin'de ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 16 milyon 650 bini aşarken, 656 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arjantin ve Şili'de Kovid-19 Vakaları28 Temmuz 2020 Salı 14:20
  • Avustralya’da Kovid-19’a Yakalananların Sayısı 15 Bini Geçti, Can Kaybı 167’ye Çıktı28 Temmuz 2020 Salı 14:00
  • 7 aydır mesailer ödenemedi, Hemşireler karantina bölümünde greve çıkıyor!28 Temmuz 2020 Salı 13:52
  • Çin'de 68, Hong Kong'da 145, Güney Kore'de 28 yeni Covid-19 vakası görüldü28 Temmuz 2020 Salı 13:40
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 820 bini geçti28 Temmuz 2020 Salı 13:20
  • Kovıd-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 654, Brezilya'da 614, Meksika'da 342 Kişi Öldü28 Temmuz 2020 Salı 13:00
  • Kovid-19 aşı bulunduktan sonra "diğer viral hastalıklar gibi olacak"28 Temmuz 2020 Salı 12:30
  • Bir Öğün Yenen Ağır Yemek Bile Kalbi Zorlamaya Yetiyor28 Temmuz 2020 Salı 12:06
  • D vitamini eksikliğinin belirtileri neler?27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:00
  • Dondurma hakkında doğru sanılan 5 yanlış!27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti