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Dünyanın en kötü işine sahibi olan kadın...

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Bazen işinizden sıkılıyor ve yaptığınız işin dünyanın en kötü işi olduğunu düşünüyorsanız sizi buraya alalım. İddia ediyoruz ki bu haberden sonra işinize şükredeceksiniz
Dünyanın en kötü işine sahibi olan kadın...

Mercedes Hoblin isimli kadın dünyanın en kötü işine sahip olduğunu iddia ediyor. Haksız da sayılmaz çünkü Mercedes'in işi atların penisinde biriken kirleri ve ölü derileri temizlemek!

Mercedes Hoblin; arkadaşlarının, atlarının genital bölgelerini temizleme konusunda isteksiz olduğunu ve ondan yardım istediklerini söylüyor.

Hoblin bu görevinden altından başarıyla kalkabilecek güçlü bir mideye sahip tek insan olduğunu fark ettikten sonra işini bırakıp bu işi yapmaya başlıyor. Ve şimdi haftada 400 sterlin kadar para kazanıyor.

Her ne kadar zor bir işi olsa da bu işin yararları yönleri olduğunu düşünüyor. Öncelikle, kendi işinin patronu!

Ayrıca genç kadın 8 yaşındaki kızıyla da daha çok vakit geçirebiliyor. Hoblin; kızı Evee-Mae'nin atları çok sevdiğini ve gün içinde atlarla vakit de geçirebildiğini söylüyor. Böylece Hoblin bakıcı masrafını da azaltarak bütçesine estra katkı sağladığını da ifade ediyor.

Önceleri, üç yıl boyunca yaşlılara bakıcılık yapan Mercedes, atlara karşı her zaman bir tutkusu olduğunu söylüyor.

EN ZOR KISMI KOKU

Mercedes önce onları rahatlatmak için yem veriyor daha sonra da onları ürkütmeden genital bölgelerini temizlemeye başlıyor. Bunu yaparken herhangi bir sakinleştirici ve uyuşturucu ilaç kullanmıyor.

Mercedes için işinin en zor kısmı koku... Mercedes "Hiç güzel kokmuyor, işimin en kötü yanı bu" diyor.

Mercedes için bir başka zorluk ise atların bazılarının huysuzlandığında ona tekme atmaya çalışması... Bazı atlar Mercedes'e tekme attığında ve kendilerine dokunulmasına izin vermediklerinde Mercedes at sahiplerinden yardım istiyor.

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