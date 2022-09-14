  • BIST 3.316,02
  • Altın 1000.052
  • Dolar 18.2455
  • Euro 18.2489
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı

» »
Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı.
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri...

100. Senegal - 60

99. Etiyopya - 61

98. Gine-Bissau - 62

97. Eritre - 63

96. Kongo - 63

95. Kamerun - 65

94. Çad - 65

93. Gana - 69

92. Nijerya - 70

91. Sudan - 70

90. Güney Afrika - 70

89. Fildişi Sahili - 71

88. Kenya - 71

87. Zimbabve - 72

86. Zambiya - 72

85. Nepal - 77

84. Bangladeş - 77

83. Katar - 78

82. Sri Lanka - 79

81. Afganistan - 80

80. Suudi Arabistan - 81

79. Hindistan - 81

78. Umman - 82

77. Fas - 82

76. Kolombiya - 82

75. Cezayir - 82

74. Pakistan - 82

73. Fiji - 83

72. Bahreyn - 83

71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83

70. Brezilya - 83

69. Burma - 83

68. Ekvador - 83

67. Mısır - 83

66. Endonezya - 84

65. Arnavutluk - 84

64. Karadağ - 84

63. İran - 84

62. Kuveyt - 85

61. Bolivya - 85

60. Venezuela - 85

59. Irak - 86

58. Meksika - 86

57. Filipinler - 86

56. Kosta Rika - 86

55. Mauritius - 87

54. Brunei - 88

53. Bermuda - 88

52. Kamboçya - 88

51. Şili - 89

50. Sırbistan - 89

49. Tayland - 89

48. Türkiye - 89

47. Romanya - 90

46. Arjantin - 90

45. Bulgaristan - 91

44. Yunanistan - 92

43. Kazakistan - 92

42. Gürcistan - 92

41. Malezya - 93

40. İsrail - 94

39. Vietnam - 94

38. İrlanda - 94

37. Portekiz - 95

36. Ukrayna - 95

35. Hırvatistan - 95

34. Rusya - 96

33. Polonya - 97

32. İspanya - 97

31. İtalya - 97

30. Malta - 97

29. Moğolistan - 98

28. Macaristan - 98

27. Amerika Birleşik Devletleri - 98

26. Fransa - 98

25. Avustralya - 99

24. Estonya - 99

23. Çekya - 99

22. Danimarka - 99

21. Lüksemburg - 99

20. İsveç - 99

19. Norveç - 99

18. Yeni Zelanda - 100

17. Avusturya - 100

16. Birleşik Krallık - 100

15. Almanya - 100

14. Belçika - 100

13. Kanada - 101

12. Finlandiya - 101

11. İzlanda - 101

10.  Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101

9. Kuzey Kore - 102

8. Hollanda - 102

7. İsviçre - 102

6. Çin - 104

5. Japonya - 105

4. Güney Kore -106

3. Tayvan - 106

2. Hong Kong - 108

1. Singapur 108

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Cumhurbaşkanı: İnsanlar yakında evlerini kaybedebilir12 Eylül 2022 Pazartesi 14:15
  • Rusya’dan uzay uyarısı: ABD uydusu parçalanıyor12 Eylül 2022 Pazartesi 13:34
  • İsveç’te sandık çıkış anketleri açıklandı: Sosyal Demokrat Parti birinci12 Eylül 2022 Pazartesi 13:15
  • Avrupa’daki gıda üreticileri destek istedi12 Eylül 2022 Pazartesi 12:43
  • Ukrayna 40 yerleşim biriminin kontrolünü yeniden sağladı12 Eylül 2022 Pazartesi 12:42
  • Steinmeier: Evsiz kalabilirler!12 Eylül 2022 Pazartesi 11:44
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu belirtti12 Eylül 2022 Pazartesi 09:43
  • ABD'den Rus petrolüne tavan uygulamasında yaptırım uyarısı10 Eylül 2022 Cumartesi 11:56
  • Sekiz kişi tarafından toplu tecavüze uğradı09 Eylül 2022 Cuma 10:52
  • Ukrayna ordusu, Harkiv’e bağlı Balakliya’yı Rus güçlerinden geri aldı09 Eylül 2022 Cuma 08:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti