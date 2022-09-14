Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri...
100. Senegal - 60
99. Etiyopya - 61
98. Gine-Bissau - 62
97. Eritre - 63
96. Kongo - 63
95. Kamerun - 65
94. Çad - 65
93. Gana - 69
92. Nijerya - 70
91. Sudan - 70
90. Güney Afrika - 70
89. Fildişi Sahili - 71
88. Kenya - 71
87. Zimbabve - 72
86. Zambiya - 72
85. Nepal - 77
84. Bangladeş - 77
83. Katar - 78
82. Sri Lanka - 79
81. Afganistan - 80
80. Suudi Arabistan - 81
79. Hindistan - 81
78. Umman - 82
77. Fas - 82
76. Kolombiya - 82
75. Cezayir - 82
74. Pakistan - 82
73. Fiji - 83
72. Bahreyn - 83
71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83
70. Brezilya - 83
69. Burma - 83
68. Ekvador - 83
67. Mısır - 83
66. Endonezya - 84
65. Arnavutluk - 84
64. Karadağ - 84
63. İran - 84
62. Kuveyt - 85
61. Bolivya - 85
60. Venezuela - 85
59. Irak - 86
58. Meksika - 86
57. Filipinler - 86
56. Kosta Rika - 86
55. Mauritius - 87
54. Brunei - 88
53. Bermuda - 88
52. Kamboçya - 88
51. Şili - 89
50. Sırbistan - 89
49. Tayland - 89
48. Türkiye - 89
47. Romanya - 90
46. Arjantin - 90
45. Bulgaristan - 91
44. Yunanistan - 92
43. Kazakistan - 92
42. Gürcistan - 92
41. Malezya - 93
40. İsrail - 94
39. Vietnam - 94
38. İrlanda - 94
37. Portekiz - 95
36. Ukrayna - 95
35. Hırvatistan - 95
34. Rusya - 96
33. Polonya - 97
32. İspanya - 97
31. İtalya - 97
30. Malta - 97
29. Moğolistan - 98
28. Macaristan - 98
27. Amerika Birleşik Devletleri - 98
26. Fransa - 98
25. Avustralya - 99
24. Estonya - 99
23. Çekya - 99
22. Danimarka - 99
21. Lüksemburg - 99
20. İsveç - 99
19. Norveç - 99
18. Yeni Zelanda - 100
17. Avusturya - 100
16. Birleşik Krallık - 100
15. Almanya - 100
14. Belçika - 100
13. Kanada - 101
12. Finlandiya - 101
11. İzlanda - 101
10. Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101
9. Kuzey Kore - 102
8. Hollanda - 102
7. İsviçre - 102
6. Çin - 104
5. Japonya - 105
4. Güney Kore -106
3. Tayvan - 106
2. Hong Kong - 108
1. Singapur 108
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