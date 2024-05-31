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Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı! Günde 3 bin hasta tedavi olacak

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Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de açıldı. 14 robot doktordan oluşan kadrosu ile hastane günde 3 bin hastayı tedavi edebilecek. Hastanede çalışan bir robot doktorun birkaç gün içinde 10 bin hasta bakabilmesi hedefleniyor.
Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı! Günde 3 bin hasta tedavi olacak

GÜNDE 3 BİN HASTA TEDAVİ EDİLECEK

 

Her ne kadar bir bilim kurgu filminin konusu gibi görünse de, robot doktorlarla birlikte dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de açıldı.

Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre robot doktorlardan oluşan kadrosu ile hastane günde 3 bin hastayı tedavi edebilecek ve milyonlarca kişiyi kurtaracak.

BU YILIN İKİNCİ YARISINDA HİZMETE AÇILACAK

 

Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar otonom etkileşim yoluyla çalışacak Agent Hastanesi projesi üzerinde çalışıyor.

Yapay zeka hastanesi geliştirme sürecinin son aşamalarında ve bu yılın ikinci yarısından itibaren hasta kabul etmeye başlaması bekleniyor.

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı! Günde 3 bin hasta tedavi olacak - 3

TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Agent Hastanesi'nin araştırma ekibi lideri Liu Yang, Global Times'a yapay zeka hastanesinin doktorların hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme şeklini değiştireceğini, kendileri ve hastaları için büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı! Günde 3 bin hasta tedavi olacak - 4

İNSAN DOKTORLARDAN ÇOK DAHA HIZLI

 

Global Times'ın haberine göre yapay zeka doktorlarının yalnızca birkaç gün içinde 10 bin hastayı tedavi edebileceği düşünülüyor.

Aynı rakamlara ulaşmak için bir insan doktorun iki yıldan fazla süre çalışması gerekiyor.

Yapay zeka doktorları ayrıca önemli solunum yolu hastalıklarınıvda kapsayan MedQA veri setinde (ABD Tıbbi Lisanslama Sınavı soruları) yüzde 93,06 gibi muazzam bir doğruluk oranına ulaşabiliyor.

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı! Günde 3 bin hasta tedavi olacak - 6

ELON MUSK'IN YAPAY ZEKA TAHMİNİ

 

Yapay zeka hastanesinde, büyük dil modeliyle desteklenen akıllı aracılar tarafından yönetilen 14 doktor ve hemşireden oluşan bir ekip görev alacak.

Bu gelişme, Elon Musk'un yapay zekanın ne zaman insanlardan daha akıllı olacağını düşündüğüne dair öngörüsüyle uyumlu görünüyor.

Musk, yapay zekanın iki yıl içinde muhtemelen herhangi bir insandan daha akıllı olabileceğini söylemişti

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