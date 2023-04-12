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Dursun Özbek: Galatasaray’ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Nisan Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın açıklamalarına cevap verdi.
Dursun Özbek: Galatasaray’ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, “Bugün federasyonda çok önemli bir toplantı var. Gündemini hepiniz tahmin edersiniz. Güncel sıkıntılarla ilgili. Galatasaray’ın başarılı olduğu dönemlerde rakiplerimizin futbolla ilgili itişleri, Galatasaray’a karşı tutumları var. Bunu yadırgamıyoruz. Bu önceden de böyleydi şimdi de böyle. Biz bu mücadeleyi Galatasaray adına veriyoruz” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özbek, “Biz birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparsa yapsınlar boş. Bugüne kadar gösterdiğiniz desteği devam ettirmenizi istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Burak Kızılhan’ın sözlerine de yanıt veren Dursun Özbek, “Rakiplerimiz artık futbolun dışında Galatasaray’ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar. Bugünkü gazeteyi okuduysanız görmüşsünüzdür” şeklinde konuştu.

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