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Ebeveynlerin çocukların her an her ihtiyacına koşması doğru mu?

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Sağlıklı çocuk gelişimi için çocukların ebeveynleriyle güvenli bağ kurması önemlidir. Araştırmalar, sosyal etkileşimde ebeveynler ve çocukların beyin ve davranışlarının eşzamanlı olmasının bu sürecin önemli bir parçası olduğunu göstermektedir.
Ebeveynlerin çocukların her an her ihtiyacına koşması doğru mu?

İnsanlar birbirleriyle farklı şekillerde uyumlanarak ya da senkronize olarak bağ kuruyor. Biyodavranışsal eşzamanlılık adı verilen bu süreçler, hareketlerin taklit edilmesi ve kalp atışı ile hormon salgılamanın birbirleriyle uyumlanmasını da kapsıyor.

Başkalarıyla beraber vakit geçirirken beyindeki aktivitelerin, beynin aynı bölgelerinde aşağı yukarı aynı zamanda artması ile, beyinler birbirleri ile eşzamanlı hale gelebiliyor.

Ekip arkadaşlarımla beraber yaptığımız araştırmada, ebeveyn ve çocuk oyun oynarken ya da beraber problem çözerken, beyinler arası senkronizasyonun nasıl sağlandığını gözlemledik.

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