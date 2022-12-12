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Ebru Törehan: Gençleri konut sahibi yapacağız

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UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Törehan, gençler için sosyal konut projesi yapılacağını açıkladı
Ebru Törehan: Gençleri konut sahibi yapacağız

Ulusal Birlik Partisi (UB)P Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı  Ebru Törehan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Törehan, bölge sakinlerinin sorunlarını dinliyor, projelerini anlatıyor.

Törehan, bölgede yaşayan ancak konut edinme noktasında sıkıntısı olan ve yuva kurmaya hazırlanan yüzlerce gence yönelik “Sosyal Konut” projesi yapılacağını vurguladı.

Ebru Törehan, sosyal konut projesi ile gençlerin bölgede yaşam sürmelerinin teşvik edileceğini dile getirerek, “gelecek, bölgemiz gençlerimize emanettir. Onlar sayesinde bölge gelişecek ve iş olanakları artacaktır. Gençlerimizin yuva kurarak yaşamlarına bölgede devam etmeleri için onlara destek olmalıyız” dedi.


Çağdaş belediyecilik anlayışıyla bölgeye yeni yatırımlar yaparak özellikle gençlere istihdam sağlamak amacıyla birçok proje hazırladıklarını dile getiren Törehan, “Gençlerimizi seviyor ve önemsiyoruz. Onların bölgelerine sahip çıkarak yaşam sürmeleri için de elimizden geleni yapacağız. Sözümüz hizmettir” ifadelerini kullandı.

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