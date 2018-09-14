Eğitim Bakanı açıkladı..Din dersleri yeniden mecburi mi oluyor?

Seçmeli olarak açıklanan din dersleri ilk ve orta dereceli okullarda yeniden mecburi liselerde ise seçmeli mi oluyor?

Eğitim yılı öncesi açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Din derslerinin ilkokullarda zorunlu devam edeceğini, Liselerde seçmeli olacağını, ortaokullarda ise dersin olacağını bununla birlikte dersi almak istemeyenlerin bu dersi almayacağını söyledi.

İstemeyen velilerin çocuklarının derse katılmaması için okul müdürlüklerine dilekçe vereceğini de açıklayan Özyiğit: "Din dersleri konusunda herkes kendine göre bizi bir tarafa çekiştiriyor. Bize Don Kişot görevi veriliyor. Biz din dersleri artık okutulmayacak demedik"dedi.