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Ekonomide 86,6 milyar TL dönüyor

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2021 sonunda 71,4 milyar TL olan ‘para arzı’ Haziran 2022 sonunda tüm zamanların en yüksek miktarına çıktı
Ekonomide 86,6 milyar TL dönüyor

2021 sonunda 71,4 milyar TL olan ‘para arzı’ Haziran 2022 sonunda tüm zamanların en yüksek miktarına çıktı. Bir ekonomide kullanılabilecek toplam para miktarını gösteren ‘Para Arzı’ bir yılda %71 oranında arttı.

 

PARA ARZI İLK 3 AYDA %10 ARTTI

KKTC Merkez Bankası verilerine göre bir ekonomide kullanılabilecek toplam para miktarını gösteren ‘Para Arzı’, Haziran 2022 sonunda 86 milyar 621 milyon 597 bin TL düzeyine çıktı. Haziran ayında kayıtlara geçen bu miktar ülke tarihinin kayıtlara geçen en yüksek miktarı oldu. Merkez Bankası verileri en geniş tanımlı para arzı M3’ün, Haziran 2022’de bir önceki yılın Haziran ayı sonuna kıyasla %71.05 oranında arttığını gösteriyor. Haziran 2021’de para arzı 50,6 milyar TL düzeyindeydi. Veriler para arzının 2022’nin ikinci üç ayında %10.27 oranında, altı aylık sürede ise %21.33 arttığına işaret ediyor. M3, 2021 yılını 71,4 milyar TL civarında kapamıştı. 2022’de Ocak ayını hafif düşüşle geçen M3, Şubat ve Mart aylarında ortalama %5 oranında büyüme gösterdi.

 

VADELİ MEVDUAT %58 BÜYÜDÜ

Merkez bankası verileri, para arzında en önemli paya sahip olan “vadeli tasarruf mevduatın” 2022’in 6 aylık döneminde %19.37 oranında büyüdüğünü gösteriyor. Aralık 2021’i 39,8 milyar TL ile kapatan, vadeli tasarruf mevduatı Haziran 2022 sonunda 47,5 milyar TL düzeyine çıktı. Haziran 2021’de 29,5 milyar TL olan vadeli tasarruf mevduatın yıllık artışı ise %60.83 seviyesinde gerçekleşti. Para arzında ikinci en yüksek paya sahip olan “vadeli ticari mevduat” ise bir yılda %64.46 oranında artış göstererek, 6 milyar TL’den 9,9 milyar TL’ye çıktı. Para arzı içinde en büyük yıllık artış ise %447 oranıyla “KKTC Merkez Bankası’ndaki diğer mevduatta” saptandı. Bu mevduat 64 binden, 350 bin TL’ye çıktı.

 

M2’DEKİ ARTIŞ %73 ORANINDA OLDU

Dolaşımdaki para, vadesiz ticari mevduat, vadesiz tasarruf mevduatı ile Merkez Bankası’ndaki mevduattan oluşan ve M1 olarak isimlendirilen en dar tanımlı para arzı, yıllık bazda %110,93 oranında arttı. Vadeli ticari mevduat, vadeli tasarruf mevduatı ve vadeli diğer mevduat ile M1’in toplamından oluşan M2 ise Haziran 2022’yi bir yıl öncesine kıyasla %72.94’lük, yılın ikinci çeyreğini de %22,9’luk artışla geçti. 2021 yılını 71,4 milyar TL ile kapatan M2, Haziran ayı sonunda 86,6 milyar TL ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı.

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