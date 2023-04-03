Ekonomik kriz içindeki Mısır’dan Suudi Arabistan’a sürpriz ziyaret

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cidde'de bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Cidde’de sahurda bir araya gelen bin Selman ile es-Sisi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda geliştirilmesini ele aldı.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu gelişmelerle ilgili atılan adımlar ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.

Görüşmeye, Suudi Arabistan tarafından Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Devlet Bakanı İsam bin Saad bin Said, Mısır tarafından Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil de katıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bin Selman ile birkaç saat görüşmek için Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitti.

Mısır yerel basınında Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiler ışığında yapılan haberlerde, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra yatırım çerçevesinin genişletilmesine dair meselelerin ele alınacağı kaydedildi.

SPA, Cidde’deki ikili görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin ülkeden ayrıldığını belirtti.

REUTERS: MADDİ DESTEK İÇİN GİTTİ

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters ise, Sisi’nin Suudi Arabistan ziyaretinin arka planında Riyad yönetiminden maddi destek almak olduğunu aktardı. Uzun yıllardır Mısır’ı destekleyen petrol zengini Suudi Arabistan son dönemde Mısır’ı desteklemeyeceğinin sinyalini vermiş ve iki ülke karşı karşıya gelmişti.

Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, Mısır lideri Sisi’ye Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi’den sonra destek vermişti.