Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası Devam Ediyor

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. 28.10.2021 perşembe günü oynanan maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

30+ ÇİFT KADINLAR ROUND RUBİN

İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLLİ – DEMET ONURLU / İREM İLERİCİ 4-6 1-6

SİNEM SAYAR ERCANTAN / ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN – SEVŞEN DANDANA ÖZERCE / NİNA RATİB 6-1 6-1

30+ KARIŞIK ÇİFTLER ÇEYREK FİNAL

ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN / NURSES IRGARE – İPEK ÖZSEV / NECAT YÜKSEL 6-2 5-7 14-12

40+ ERKEK YARI FİNAL

BURAK GAZİ – İZZET KNAGA 6-0 6-1

SERCAN EROZAN – NURSES IRGARE 6-0 6-2

50+ ERKEK ROUND RUBİN

ÜNVER BEDEVİ – CHRİSTOPHE DELERCE 2-6 1-4

TENİSE HOŞGELDİN ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

MERT İNAL – HİLMİ DAMDELEN 6-2 6-1

ALİ TÜZEL – LEVENT AKAN CERİT 6-2 6-3

URAZ ŞENTÜRK – MEHMET CİVİSİLLİ 6-0 6-1

SERKAN MESUTOĞLU – RAUF KÜRŞAD 3-6 4-6

TENİSE HOŞGELDİN KADINLAR YARI FİNAL

NEZİRE SAYAR ÇELİK – AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ 2-6 1-6

MAVİ ÖZERSAY – GÜLDEN KASAP 6-2 6-0