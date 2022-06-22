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El anatomileri incelendi… Neden bazı oyuncular daha iyi?

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Dünyanın önde gelen espor doktorlarından biri tarafından yürütülen araştırma, el anatomisindeki kimi farklılıkların bazı oyuncuları neden daha başarılı yapabildiğini ortaya koyuyor.
El anatomileri incelendi… Neden bazı oyuncular daha iyi?

Dr. Lindsey Migliore’nin yürüttüğü araştırma, nakit para ve ödüller kazanmak için arkadaşlarınızla rekabet etmenizi sağlayan oyun platformu Stakester tarafından görevlendirildi.

Çalışmanın, oyuncuların sonuçları iyileştirmek için el anatomisindeki güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına yardımcı olacağı umuluyor.

Daily Star’da yer alan habere göre, yaşları 18 ile 44 arasında değişen doksandan fazla oyuncuyu inceleyen araştırma, çok sayıda el ölçümünü tıklama hızı, fare veya kontrolör çevikliği, dinamometre okumaları ve oynanan oyunların sıklığı ile oyuncuların yetenek seviyelerine göre karşılaştırdı.

ABD’deki en popüler oyunlardan bazıları, Call of Duty, FIFA ve Mario Kart da çalışmanın bir parçası oldular.

 

“Uzman” veya “çok iyi” oyuncular olarak sınıflandırılan oyuncuların el ölçümlerine bakıldığında, optimum el boyutunun şu şekilde olduğu sonucuna varıldı: İşaret parmaklarının ucuna kadar – 7,6 cm İşaret parmağının ucu bilek kıvrımına kadar – 18.1cm Maksimum parmak açıklığı – 22.8cm Avuç içi genişliği – 8,7 cm


ARAŞTIRMALAR ESPORU BÜYÜTÜYOR

Araştırma, espor oyuncularının performansını iyileştirmek, vücutlarına daha iyi bakmak ve oyundan kaynaklanan kronik yaralanmaları önlemek amacıyla yapıldı. Sonuçlar, optimum oyun için kesin el boyutunu ve oyuncuları kontrollerde başarılı kılan diğer faydalı özellikleri ortaya çıkardı.

El ölçümleri, sırasıyla PC’ler ve konsollar için standart bir fare veya denetleyici kullanırken belirli parmak uzunluklarının ve boyutlarının kişinin etkinliğini nasıl etkileyebileceğini inceledi.

Sonuçlar, küçük parmakların kısa sürede çabukluk için arzu edildiğini gösterdi. Ancak hareket etme/tıklama süresi arttıkça daha uzun parmaklar bu hızı koruyabiliyor ve daha hızlı olabiliyor.

Sonuçları değerlendiren Migliore, “Video oyunları üzerine daha fazla araştırma yapıldıkça, espor bilimi büyümeye devam ediyor. Bu çalışma, yüksek hızları korumak için kontrol cihazınızın veya farenizin doğru boyutta olduğundan emin olmanın önemini vurgulamaktadır” dedi.

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