El kurutma makinelerindeki gizli tehlike

Tuvaletlerdeki el kurutucuları ne kadar hijyenik? Bu sorunun cevabını arayan bir laboratuvar öğrencisi, yaptığı deneyleri TikTok'ta yayınladı. Şoke eden sonuçların olduğu video 2 milyonun üzerinde beğeni ve 12 binin üzerinde yorum aldı.

Tuvaletlerdeki hijyen konusunda pek çok kişide soru işaretleri olması oldukça normal; özellikle de sifonu çekerken yayılan mikroplar ve el kurutma makinelerinin ne kadar güvenilir olduğu sık sık gündeme gelir. Bir öğrenci de bu soru işaretlerine biraz da olsa yanıt bulmak adına yaptığı deneyleri sosyal medyada paylaşarak gündem oldu.

The_lab_life isimli TikTok kullanıcısı, el kurutma makinelerinin havadaki bakterileri nasıl emdiğini ve yeni yıkanmış ellere püskürttüğünü gösterdi.

TikTok kullanıcısı öğrenci; alışveriş merkezi, sinema ve iş yerindeki tuvaletlerden aldığı örnekleri inceledi. Örnekleri inkübe ettikten sonra, üçünün de organizmalar içerdiğini keşfetti.

Alışveriş merkezinden alınan örnek

Bunun nedeni ise, makinelerin bakterilerle dolu olması değil, el kurutma makinelerinin banyodaki bakteriyel aerosolleri ellere püskürtmesi. Laboratuvar öğrencisi hangi bakterilerin yakalandığını açıklamasa da önceki araştırmalar E. coli, hepatit ve dışkı bakterilerinin umumi tuvaletlerde bulunduğunu gösteriyordu.

Videodaki deneyde; iş yerinden alınan örneğin en çok bakteriye sahip olduğu görüldü. TikTok kullanıcısı, mikropların içeriğini belirtmese de 2015 yılında yapılan bir araştırmada, umumi tuvaletlerde 77 binden fazla farklı bakteri ve virüs türüne ait genetik izler bulunmuştu. Ve güçlü bir el kurutma makinesi kullanıldığında bu bakteriler yüzeylerden kalkıp ellere püskürtülür.

Sinema salonlarının tuvaletlerinden alınan örnek.

Ayrıca başka bir araştırmada da kurutucularla mikropların en büyük dağılımının, yerden 0,6 – 0,9 metre yükseklikte olduğu bulundu; bu da kurutucunun yanında duran küçük çocukların tam yüz hizasına denk geliyor.

Westminester Üniversitesi’nden baş araştırmacı Dr Keith Redway şunları söyledi: “Bu bulgular, tek kullanımlık havluların tüm el kurutma yöntemleri arasında en az mikrop yayan olduğunu açıkça gösteriyor.”