  • BIST 5.124,25
  • Altın 1241.691
  • Dolar 19.2766
  • Euro 20.9988
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

El kurutma makinelerindeki gizli tehlike

» »
Tuvaletlerdeki el kurutucuları ne kadar hijyenik? Bu sorunun cevabını arayan bir laboratuvar öğrencisi, yaptığı deneyleri TikTok'ta yayınladı. Şoke eden sonuçların olduğu video 2 milyonun üzerinde beğeni ve 12 binin üzerinde yorum aldı.
El kurutma makinelerindeki gizli tehlike

Tuvaletlerdeki hijyen konusunda pek çok kişide soru işaretleri olması oldukça normal; özellikle de sifonu çekerken yayılan mikroplar ve el kurutma makinelerinin ne kadar güvenilir olduğu sık sık gündeme gelir. Bir öğrenci de bu soru işaretlerine biraz da olsa yanıt bulmak adına yaptığı deneyleri sosyal medyada paylaşarak gündem oldu.

The_lab_life isimli TikTok kullanıcısı, el kurutma makinelerinin havadaki bakterileri nasıl emdiğini ve yeni yıkanmış ellere püskürttüğünü gösterdi.

TikTok kullanıcısı öğrenci; alışveriş merkezi, sinema ve iş yerindeki tuvaletlerden aldığı örnekleri inceledi. Örnekleri inkübe ettikten sonra, üçünün de organizmalar içerdiğini keşfetti.

Alışveriş merkezinden alınan örnek

Bunun nedeni ise, makinelerin bakterilerle dolu olması değil, el kurutma makinelerinin banyodaki bakteriyel aerosolleri ellere püskürtmesi. Laboratuvar öğrencisi hangi bakterilerin yakalandığını açıklamasa da önceki araştırmalar E. coli, hepatit ve dışkı bakterilerinin umumi tuvaletlerde bulunduğunu gösteriyordu.

Videodaki deneyde; iş yerinden alınan örneğin en çok bakteriye sahip olduğu görüldü. TikTok kullanıcısı, mikropların içeriğini belirtmese de 2015 yılında yapılan bir araştırmada, umumi tuvaletlerde 77 binden fazla farklı bakteri ve virüs türüne ait genetik izler bulunmuştu. Ve güçlü bir el kurutma makinesi kullanıldığında bu bakteriler yüzeylerden kalkıp ellere püskürtülür.

Sinema salonlarının tuvaletlerinden alınan örnek.

Ayrıca başka bir araştırmada da kurutucularla mikropların en büyük dağılımının, yerden 0,6 – 0,9 metre yükseklikte olduğu bulundu; bu da kurutucunun yanında duran küçük çocukların tam yüz hizasına denk geliyor.

Westminester Üniversitesi’nden baş araştırmacı Dr Keith Redway şunları söyledi: “Bu bulgular, tek kullanımlık havluların tüm el kurutma yöntemleri arasında en az mikrop yayan olduğunu açıkça gösteriyor.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’yi tedirgin eden araştırma: 120 yıldır böylesi görülmedi11 Nisan 2023 Salı 11:30
  • 78 yaşındaki kadın 3. banka soygununda yakalandı10 Nisan 2023 Pazartesi 22:58
  • Norveçli zenginler servet vergisi yüzünden ülkesini terk ediyor10 Nisan 2023 Pazartesi 20:20
  • Trump’ın eski danışmanından Elon Musk’ın maaşıyla ilgili iddia10 Nisan 2023 Pazartesi 19:33
  • Araştırma: Tatlı su kaplumbağaları ay ışığından faydalanıyor10 Nisan 2023 Pazartesi 12:36
  • Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan 2 tekne battı: 4 ölü, 20’yi aşkın kayıp10 Nisan 2023 Pazartesi 11:01
  • Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı09 Nisan 2023 Pazar 21:09
  • Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı Nisan ayında rekor kırdı08 Nisan 2023 Cumartesi 19:55
  • BM uyardı: 1 milyon çocuk risk altında08 Nisan 2023 Cumartesi 18:59
  • Antarktika'da eriyen buz tabakaları tahmin edilenden daha kısa sürede yok olabilir08 Nisan 2023 Cumartesi 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti