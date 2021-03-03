EL-SEN eski Başkanı Kalyoncu:Aldığınız maaşı siz de hak edip gereğini yapın beyler ya da en azından susun artık!

EL-SEN eski Başkanı Tuluy Kalyoncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Arıklı'ya göndermede bulundu...

İşte o paylaşım:

Bir yanda; yetki ve sorumluluklarını unutturmaya çalışarak yolsuzluk ve rant var diyenler, diğer tarafta her türlü hava koşuluna rağmen canı avucunda hizmet vermeye çalışanlar. Aldığınız maaşı siz de hak edip gereğini yapın beyler ya da en azından susun artık!

not. video, Tayfun Kurtarıcıoğulları'ndan alıntıdır.