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Elon Musk Twitter'da genel af için tarih verdi

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Twitter CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın platformdan ömür boyu engellenme yasağını geri almasından bir hafta sonra, çok sayıda askıya alınmış kullanıcıya "genel af" çıkarma sözü verdi.
Elon Musk Twitter'da genel af için tarih verdi

Twitter CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın platformdan ömür boyu engellenme yasağını geri almasından bir hafta sonra, çok sayıda askıya alınmış kullanıcıya "genel af" çıkarma sözü verdi.

"Halk konuştu. Af önümüzdeki hafta başlıyor”

Elon Musk, sosyal medya sitesi Twitter'da, hesabı çeşitli sebeplerden askıya alınan kullanıcıların ne zaman geri dönebileceğini bu sözlerle duyurdu.

Şükran Günü'nde paylaştığı mesajda Musk, " Halkın sesi Tanrı'nın sesidir" anlamına gelen Latince bir ifade olan "Vox Populi, Vox Dei" ifadesini de kullandı.

 

 

 

Musk Twitter anketi başlattı ve Twitter'ın "yasaları çiğnememeleri veya korkunç spam yapmamaları koşuluyla askıya alınan hesaplara genel bir af teklif edip etmeyeceğini" sordu.

Katılan 3,1 milyondan fazla kullanıcının yüzde 72,4'ü 'evet', %27,6'sı 'hayır' oyu verdi.

Twitter'ı geçen ay 44 milyar dolara satın alan Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere çok sayıda önemli hesabın kalıcı olarak askıya alınmasını geri aldığı ve yüzlerce kişiyi işten çıkardığı için eleştirilerin odağında.

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