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Elon Musk'tan OpenAI'a tehdit: İsmini değiştir!

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Elon Musk, yapay zeka botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketini tehdit etti. X yani eski adıyla Twitter'ın sahibi, şirketin isminin "ClosedAI" olarak değiştirilmesini istiyor.
Elon Musk'tan OpenAI'a tehdit: İsmini değiştir!

Dünyanın en zengin ikinci insanı ünvanına sahip olan, SpaceX, Tesla ve X (Twitter) sahibi Elon Musk, yapay zeka botu ChatGPT'nin kurucusu OpenAI'ı tehdit etti.  

Geçtiğimiz hafta şirkete dava açan Musk, davayı tek şartla düşüreceğini söyledi.

Musk'ın şartı ise şirketin isminin OpenAI yerine ClosedAI olarak değiştirilmesi. 

Musk, sahibi olduğ X platformunda yaptığı bir paylaşımda, şirketin ClosedAI olarak yeniden adlandırılması halinde davayı düşüreceğini belirtti.

Ayrıca Elon, OpenAI'ın CEO'su Sam Altman’ın ClosedAI yazılı bir kimlik rozeti tuttuğu montajlı fotoğrafını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Musk, yapay zeka şirketinin kuruluşundan itibaren kardan çok insanlığın yararına olacak şekilde geliştirme anlaşmasına ihanet ettiklerini düşündüğü belirtmişti.

Musk "İnsanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını maksimize etmek için çalışıyor" diyerek şirketin CEO'su Sam Altman'a dava açmıştı.

MUSK'IN E-POSTA YAZIŞMALARINI YAYINLADILAR

Dava sonrası OpenAI yöneticilerinden Musk'a cevap geçikmedi. 

Musk'ın OpenAI'ı Tesla'nın bir parçası haline getiremediği için öfkelendiği ve bu davayı açtığı iddia edilirken, OpenAI gönderisinde Musk'ın da yöneticiyken kar amacı güden bir politika izlediği belirtmişti. 

Ayrıca OpenAI, Elon Musk'ın şirket yöneticilerine acilen 1 milyar dolar yatırım toplanması gerektiğini söylediği bir e-postayı da yayınlamıştı.

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