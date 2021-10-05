Embriyo dondurma işlemi tüp bebek tedavisinde avantaj sağlar mı?

Yıllarca bebek özlemi çekip, bunun hayalini kuran çiftler için tüp bebek tedavisi, umut vaat eden tedavilerin başında gelmektedir. Embriyolog Abdullah Arslan, tüp bebek tedavi sürecinde embriyo dondurma işleminin sağladığı faydaları açıkladı.

Embriyolog Abdullah Arslan, Tüp bebek tedavi süreçlerinde embriyoların transfer edilmeden önce ya da transfer sonrası kalan embriyoların dondurularak saklanması ve daha sonra istenildiği zaman çözülerek bebek özlemini giderip çiftin bebek sahibi olması amacıyla kullanılması dünya genelinde 30 yıldır tercih edilen bir yöntem olduğunu anlattı.

Son yıllarda ülkemizde de başarıyla ve yüksek canlılık oranlarıyla uygulanan bu yöntem sayesinde çok sayıda sağlıklı bebeğin dünyaya geldiğini belirten Embriyolog Arslan, "Tüp bebek tedavi sürecinde embriyo dondurma işlemi sayesinde çiftin transfer sonrası kullanılmaya uygun ve sağlıklı embriyoları ilerleyen zamanlarda değerlendirmek üzere saklanmaktadır, bunun yanı sıra tedavi olunan ay rahim duvarının uygun olmadığı durumlarda da tedavinin başarısı ve embriyoların ziyan olamaması için bu yöntem tercih edilmektedir. Ayrıca dondurulmuş embriyo transferlerinde taze embriyo transferine oranla gebelik şansı benzer hatta bazı durumlarda daha yüksektir." diye konuştu.

EKSİ 196 SANTİGRAD DERECEDE DONDURULUYOR

Tüp bebek tedavilerinin önemli ve hassas bir parçası olan, oluşan embriyoları ileri bir tarihte kullanılmak üzere saklanması işleminin adının vitrifikasyon (embriyo dondurma işlemi) olduğunu belirten Arslan, "Tıptaki teknolojik gelişime paralel olarak üreme sağlığı ve tüp bebek alanında da yerini alan yeni yöntemler çok sayıda anne – baba adayının hayallerine kavuşmasını sağlamaya katkı sunuyor. Bu yöntemlerden birisi de tüp bebek tedavi protokollerinin içine dahil edilen vitrfikasyondur (embriyo dondurma işlemi)." ifadelerini kullandı.

Arslan, "Yapılan bilimsel çalışmalarda tüp bebek sürecinde kullanılan bazı ilaçlara kadın vücudunun verdiği yanıt olarak değişen hormon değerlerinin belirli oranda rahim iç zarını (endometrium) etkileyebileceği gözlenmiştir. Bu durum kişiden kişiye, kullanılan ilaç mikarlarına ve değişen hormon sevilerine göre değişiklik gösterebilir. Buna bağlı olarak da oluşan sağlıklı embriyolar eksi 196 santigrad derecede saklanarak hormon değerlerinin etkisinin ortadan kalkması beklenir. Rahim içi doğal yapısına döndüğünde, dondurulan embriyolar çözülür ve transfer işlemi gerçekleştirilir. Bu yöntem sayesinde donduğunda kristal yapıya dönüşmeyen özel sıvılar yardımı ile embriyolar uzun süre saklanabilmektedir." diye konuştu.

Günümüz teknolojileri ve bilimin ışığı sayesinde embriyo dondurma tekniklerinin geldiği noktanın en üst seviyede olduğuna dikkat çeken Arslan, "Günümüzde eldeki verilere bakarak diyebiliriz ki taze embriyo transferi yerinde donmuş embriyo transferi yöntemini tercih ettiğimizde hekimlerin kontrolü dışında gelişen hormonal değişikliklerden ve bu değişikliklerin endometrium üzerindeki etkilerinden uzak durduğumuzu göstermektedir." dedi.