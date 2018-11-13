En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadar Zafer Burnunda metrekareye 29 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Daire açıklamasında KKTC genelinde diğer bölgelerde metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildiğini belirtti.
Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadar Zafer Burnunda metrekareye 29 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Daire açıklamasında KKTC genelinde diğer bölgelerde metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildiğini belirtti.
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