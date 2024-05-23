Engin Ataman: Polis beni tartakladı

Berlin'de oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesinde Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Ataman, polis tarafından tartaklandığını belirtti.

Ataman, yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı.

Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.