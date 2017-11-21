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Erdoğan: 17-25 tezgahı ABD'de kuruluyor

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Erdoğan: 17-25 tezgahı ABD'de kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde isim vermese de ABD'deki Rıza Sarraf davası vardı. Erdoğan, geçmişte Türkiye'ye karşı başarısız olanların şimdi aynı tezgahı ABD'de kurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17-25 Aralık'ta başarısız olanların şimdi aynı tezgahı Amerika'da kurduğunu" ifade etti.

AKP meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın gündeminde isim zikretmese de ABD'de görülen Rıza Sarraf davası vardı.

Erdoğan, "17-25 Aralık'ta hukuk kisvesi altında ülke tarihinin en büyük tuzaklarından birisi kuruldu. Bizim dik duruşumuz ve milletimizin feraseti sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular. Birileri hala FETÖ'nün ağzıyla bizi itham etmeyi sürdürüyorsa, sebebi ancak aynı tuzakta onlara verilen rolü oynamaktır"diye konuştu.

"FETÖ anavatanında faaliyette"

Erdoğan "Biz FETÖ'yü vatanımızdan söküp attık ama görüyoruz ki bu örgüt kendi ana vatanında rahatça faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı şekilde PKK alelade bir terör örgütü olmaktan çıkıp Türkiye'ye saldırmak isteyen herkesin kullanımına açık bir pislik yuvasına dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

Sözlerinin ABD'ye yönelik olduğu anlaşılan Erdoğan, "Bizim dostluğumuz ne kadar hasbi ise husumetimiz de o kadar şedittir" dedi.

Türkiye'ye yönelik sinsi tehditlerin gerisindeki siyasi ve ekonomik amaçlar apaçık ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye, öyle sizin oyuncak gibi oynadığınız ülkelerden biri değildir" diye konuştu.

Rıza Sarraf davası

Türkiye'nin yakından takip ettiği ABD'deki Rıza Sarraf davasında Türkiye vatandaşı İranlı işadamı Sarraf dışında, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan sanık konumunda. 4 Aralık'ta görülecek davada Rıza Sarraf "İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme'", "kara para aklama", "kara para aklamak için komplo kurma" ve "ABD bankalarını dolandırma" ile suçlanıyor. Sarraf 19 Mart 2016 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.

Türkiye'de 17 ve 25 Aralık 2013'te düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında bir süre tutuklu kalan Sarraf'ın adı siyasi çevrelerle olan ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti. ABD basını bir süredir Sarraf'ın New York'taki davada itirafçı olduğunu ve Türkiye hükümeti aleyhine tanıklık yapacağını yazıyor.

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