 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Erdoğan: Demirtaş teröristtir

»
Erdoğan: Demirtaş teröristtir
Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir "terörist" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş için "Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir" açıklamasını yaptı.

Zirvenin kapanış oturumu öncesi düzenlediği basın toplantısında Erdoğan, Demirtaş ve halen tutuklu bulunan Kürt milletvekillerinin durumuna ilişkin gazetecilerin sorduğu soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir.

"Bu sadece suçlarından bir tanesidir. 'Bizim arkamızda PKK var, PYD var, YPG var' gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse o karar bizim başımız gözümüz üstündedir."

'BÜYÜKADA' AÇIKLAMASI: 15 TEMMUZ'UN DEVAMI NİTELİĞİNDE BİR TOPLANTIYDI

Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri de, 10 insan hakları savunucusunun İstanbul-Büyükada'da kaldıkları otelde gözaltına alınması üzerindeydi,

Cumhurbaşkanı Erdoğan savunucuların "15 Temmuz'un devamı niteliğinde" bir toplantı için Büyükada'da olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İstihbaratın aldığı duyum üzerine polis teşkilatı oraya bir baskın yapmıştır, bu baskın neticesinde gözaltına almıştır, tutuklamamıştır. Bu gözaltı neticesinde ne olur onu bilemem, bu da bir yargı sürecini başlatabilir, onu bilemem. Gözaltına alınmalarının sebebi olduğu için polis teşkilatımız böyle bir uygulama yapmıştır. Polis teşkilatı ellerindeki belgeleriyle ifadelerini alacaktır, yargıya gönderilmeleri gerekiyorsa gönderecektir, yargı da kararını verecektir."

Aralarında Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü) Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu insan hakları savunucuları 'silahlı terör örgütü üyeliğiyle' suçlanıyor.

'SÖZDE BİR ADALET YÜRÜYÜŞÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve Pazar günü İstanbul-Maltepe'de yapılacak mitingle sona erecek Adalet Yürüyüşü'ne de değindi.

Erdoğan, Türkiye'de devam eden "sözde bir adalet yürüyüşü" olduğunu söyledi.

Adalet Yürüyüşü kapsamında 427 kilometreyi geride bırakan Kılıçdaroğlu'nun önünde, tek başına yürüyeceği yaklaşık 3 kilometrelik son bir bölüm kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Uçaklarda elektronik eşya yasağı kaldırıldı05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:09
  • Açlık grevi 119. gününde: Gülmen ve Özakça, artık hiç yürüyemiyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:07
  • Ankara'da artık yüksek sesle şarkı söylemek yasak05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:47
  • Eski MHP’li vekil: Bir Türk devleti AKP ve Erdoğan eliyle yıkılacak04 Temmuz 2017 Salı 18:32
  • Kılıçdaroğlu AİHM’e başvuru dilekçesini imzaladı04 Temmuz 2017 Salı 16:56
  • Figen Yüksekdağ'ı 1200 avukat savunacak04 Temmuz 2017 Salı 16:55
  • Türk gemisine ateş açılması, Yunan makamları: Uyuşturucu ihbarı aldık04 Temmuz 2017 Salı 09:50
  • Türkiye'de alkole büyük zam04 Temmuz 2017 Salı 09:15
  • Erdoğan ile May Kıbrıs'ı konuştu04 Temmuz 2017 Salı 09:10
  • 'Adalet Yürüyüşü' yeni katılımlarla devam ediyor; İstanbul'a son 100 kilometre!03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti