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SON DAKİKAİsrail ordusu El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi

Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız

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Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur" açıklamasını yaptı.
Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına bir kez daha sert tepki gösterdi. "Bu alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir" dedi.

Erdoğan, Gazze'deki katliamı durdurmanın boyunlarının borcu olduğunu da vurguladı.

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