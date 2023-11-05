Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına bir kez daha sert tepki gösterdi. "Bu alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir" dedi.
Erdoğan, Gazze'deki katliamı durdurmanın boyunlarının borcu olduğunu da vurguladı.
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