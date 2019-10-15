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Erdoğan: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü başlatılan “Barış Pınarı” harekatı kapsamında “bin kilometrekarelik alanın terör işgalinden kurtarıldığını” ve harekatın hedeflere ulaşana kadar süreceğini söyledi.
Erdoğan: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenen 7. Türk Zirvesi’nde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik giriştiği askeri harekâta değinen Erdoğan, “Barış Pınarı Harekâtımızın iki önemli amacı vardır. İlki Suriye’nin kuzeyindeki terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır. İkinci gayesi de 3,6 milyon Suriyeli'nin kendi vatanlarına dönebilmelerinin sağlanmasıdır” dedi.

Askeri harekâtın son durumu hakkında bilgi veren Erdoğan, “Bu sabah itibariyle yaklaşık 1000 kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. İnşallah kısa sürede Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, 1 milyon mültecinin buralara dönmesini sağlayacağız. Suriye’nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dayanışma çağrısı

Türk zirvesine katılan ülkelere seslenen Erdoğan, "Türkiye’nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü dayanışma bekliyoruz” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca Karabağ sorunu ile ilgili olarak Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini ifade ederken, benzer şekilde Kıbrıs Türklerine yönelik izolasyon ve ambargonun kırılması için zirveye katılan devletlerin yardımını istedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri operasyon ABD, AB ve Arap Birliği ülkelerinden yoğun tepki görmüş, son olarak ABD yönetimi Türkiye'ye karşı yaptırım önlemleri açıklamıştı.

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