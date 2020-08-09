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Erdoğan'dan Covid-19 aşısı açıklaması: 2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı, biri klinik aşamada

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"Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde, yerli aşı geliştiren ülkeler arasında, ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz"
Erdoğan'dan Covid-19 aşısı açıklaması: 2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı, biri klinik aşamada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısına ilişkin, "TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Covid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Hamdolsun, aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Bunlardan biri etik kurulu onayını alarak, insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi" açıklamasını yaptı.  

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşısı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Özel sektör, üniversite ve devlet işbirliği ile Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerinde önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde, yerli aşı geliştiren ülkeler arasında, ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz" dedi. 

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Bu projeleri yürüten kıymetli hocalarımız ve paydaş kuruluşlarımız bugün aramızda. Hamdolsun, aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Bunlardan birisi etik kurulu onayını alarak, insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi. Türkiye, ilaç ve tıbbi cihaz kurulumuzun onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız. Aşının yanı sıra, ilaç geliştirme faaliyetlerimizde tüm hızıyla devam ediyor. Hekimlerimiz tarafından yoğun biçimde kullanılan favipiravir etkin maddesini baştan sona, 8 basamağı içerecek şekilde sentezledik. Ruhsatlı ve ticari bir ürüne dönüştürdük. Bunun yanında ilaç geliştirme alanında kendi özgün projelerimiz devam ediyor. Gerek aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim adamlarımıza, gerek bu süreçte sorumluluk üstlenen kuruluşlarımıza gereken desteği veriyor, vereceğiz."

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