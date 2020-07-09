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Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçecek?

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Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın, Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra AKP’ye lider olacak aday isimler için, “Burada da var bir sürü. Süleyman Soylu’yu sayarsınız, Berat Albayrak’ı sayarsınız” dedi.
Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına kim geçecek?

CNN Türk kanalında dün akşam yayınlanan “Akıl Çemberi” programında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Programında konukları arasında yer alan, hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın ve Atatürk’e ettiği hakaretlerle bilinen Niyazi Birinci’nin (Yavuz Bahadıroğlu) oğlu Mücahit Birinci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirdi.

Programın son bölümünde söz alan avukat Hüseyin Ersöz, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Devlet Bahçeli’nin, Meral Akşener’in alternatiflerini düşünebiliyoruz. Peki şu soruyu sormak lazım; Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın alternatifi kim? Var mı öyle bir alternatif?” diye sordu.

Avukat Ersöz’ün bu sorusu üzerine AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hasan Basri Yalçın ve Mücahit Birinci önce uzun süre bu soruya yanıt vermediler. Ersöz sorusuna uzun süre yanıt verilemeyince, “Bu soruyu cevaplandırabilir misiniz” diyerek devam etti.

Bunun üzerine Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın, Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra AKP’ye lider olacak aday isimler için, “Burada da var bir sürü. Süleyman Soylu’yu sayarsınız, Berat Albayrak’ı sayarsınız” dedi.

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