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Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

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222 gündür cezaevinde tutulan CHP PM Üyesi Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı.
Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem açlık grevine son verdi. Erdem ile görüşen Muharrem İnce haberi cezaevi önünde yaptığı açıklamada duyurdu. İnce, “Direndi ama ikna ettim, açlık grevini bitirdi” dedi.

Silivri Cezaevi yönetimi, “Adalet Orucu”na başladığını duyuran Erdem’e açlık grevi yaptığı için soruşturma başlatmıştı. Erdem açlık grevini dokuzuncu gününde sonlandırdı.

Erdem’in ziyaret eden Muharrem İnce, daha sonra CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’yle birlikte açıklama yaptı.

İnce, “Milletvekilliği yapmış bir ağabeyi olarak, çocuğunu düşünmesi gerektiğini söyledim. Çok direndi ama sonunda ‘Ağabey tamam ama ara verelim o zaman’ dedi. An itibariyle bırakacak açlık görevini. Daha önce tahliye kararını veren aynı heyet, perşembe günü için tutukluluğun yeniden değerlendirilmesini görüşecek. Ek bir delik yok ortada. Ek bir konu olmadığına göre umutluyuz tahliye olacağına dair” diye konuştu.

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