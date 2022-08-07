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“Erenköy Direnişi, tarihi dönüm noktalarından biri”

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Maliye Bakanı Alişan Şan, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
“Erenköy Direnişi, tarihi dönüm noktalarından biri”

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanı Şan mesajında, Şanlı Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde “tarihi dönüm noktalarından” biri olduğunu vurguladı.  

Maliye Bakanı Alişan Şan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy’de 58 yıl önce halk, çoğunluğu Türkiye’de yükseköğrenim gören ve eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan üniversite öğrencileri ve mücahitlerin omuz omuza direnişiyle bir destan yazıldı. Bu destanla birlikte Kıbrıs Türk halkı, kararlılık ve cesaretini, hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini, toprağına, bayrağına, özgürlüğüne sahip çıktığını, Anavatan Türkiye ile bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını bir kez daha tüm dünyaya duyurdu.”

Bakan Şan mesajında devamla, “Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümünde şanlı direnişin kahramanları olan şehitlerimizi ve bu direnişin sembolü olmuş Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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