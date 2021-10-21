Erhürman dövizin yükselişine dikkat çekti! Türkiye 3 etkilenecekse biz 13 etkileneceğiz!!!

İşte açıklama;

Matrix filminde etkileyici bir cümle vardı: "Gerçeğin çölüne hoş geldiniz". Sterlin 13.04, dolar 9.42, euro 10.98. Türkiye 3 etkilenecekse biz 13 etkileneceğiz!!! Ve gerçeğin çölüne bir kez daha "hoş geldik"!!!