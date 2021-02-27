Erhürman hükümeti eleştirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci
Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:
Lokanta sektörü aşağıdaki fotoğrafı paylaşarak, marketlerde bu kalabalıkta yemek reyonları açıkken paket servisin yasaklanmasını eleştiriyor. Ticaret Odası, marketlerde 5 metre karede 1 kişi kuralının 1 metre karede 5 kişiye dönüştüğünü, denetim yapılmadığını, yeniden kapanma endişesi taşıdığını dile getiriyor.
Ve siz, "sağlıkla ekonomiyi birlikte düşünerek yönettiğinizi" iddia ediyorsunuz. Sağlığı da ekonomiyi de allem gallem ettiniz. Hiç kimseyi dinlemeden, inatla allem gallem etmeye devam ediyorsunuz!!!
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.