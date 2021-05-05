Erhürman: "Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu" tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkıdır.

İşte açıklama;
"Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu" tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkıdır. Kurulacak olan federasyonda egemenliği siyasi eşitlik temelinde paylaşma da Kıbrıslı Türklerin toplumsal hakkıdır. İkisi de hak; ikisi de Sn. Anastasiadis'in lütfu değil. Bütün kavramlar tepetaklak!!!
"Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu" tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkıdır. Kurulacak olan federasyonda egemenliği siyasi eşitlik temelinde paylaşma da Kıbrıslı Türklerin toplumsal hakkıdır. İkisi de hak; ikisi de Sn. Anastasiadis'in lütfu değil.— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) May 5, 2021
Bütün kavramlar tepetaklak!!!
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