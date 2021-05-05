Erhürman: "Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu" tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkıdır.

İşte açıklama;

"Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu" tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkıdır. Kurulacak olan federasyonda egemenliği siyasi eşitlik temelinde paylaşma da Kıbrıslı Türklerin toplumsal hakkıdır. İkisi de hak; ikisi de Sn. Anastasiadis'in lütfu değil. Bütün kavramlar tepetaklak!!!