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Erhürman:“Halkın iradesi müdahale ve manipülasyonlarla zedelendiğinde cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılmış oluyor”

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Erhürman:“Halkın iradesi müdahale ve manipülasyonlarla zedelendiğinde cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılmış oluyor”
Erhürman:“Halkın iradesi müdahale ve manipülasyonlarla zedelendiğinde cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılmış oluyor”

CTP lideri Tufan Erhürman, “Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşmanın yalnızca bir kralın başa geçmesiyle olmadığını” belirterek, “Halkın iradesi müdahale ve manipülasyonlarla zedelendiğinde cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılmış oluyor” dedi.

Tufan Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümünü yürekten kutlarım.

Bugün KKTC'de de Cumhuriyet Bayramı. Dolayısıyla ülkemizde cumhuriyeti ve cumhuriyetçiliği yeniden gözden geçirmeye de uygun bir gün. Cumhuriyet bir değerler sistemi. Cumhuriyetçilik de bu değerlere sahip çıkmaktan geçiyor. Cumhuriyetçiysek, "cumhur"un, yani halkın iradesine, o irade çerçevesinde oluşmuş olan hukuka ve kurumlara sahip çıkmak zorundayız.

Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşma yalnızca bir kralın başa geçmesiyle olmuyor. Halkın iradesi müdahale ve manipülasyonlarla zedelendiğinde, hukuk görmezden gelindiğinde ve kurumlar yok sayıldığında da cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılmış oluyor.

Onun için bugün, bu ülkede, halk iradesinin, o iradeyle şekillenmiş hukukun ve kurumların ve o iradenin hakimiyeti için halkın kendi ayakları üzerinde durabilmesinin öneminin hatırlanacağı ve hatırlatılacağı bir gün de aynı zamanda.

"Halk" derken, onu bölüp parçalamadan, kutuplara, cephelere ayırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden konuşmamız gerektiğini de asla unutmaksızın tabii...

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

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